Военный эксперт рассказал, что украинское командование еще не задействовало на поле боя всю технику и личный состав.

Украина задействовала меньше половины своих сил, сейчас ВСУ сосредоточены на том, чтобы выбивать российскую артиллерию и российские системы радиоэлектронной борьбы.

Об этом в эфире Ukrlife.TV рассказал военный аналитик Игаль Левин.

По его словам, новости об успехах Вооруженных сил Украины на поле боя приходят с запозданием. А у Украины уже сейчас есть некоторые успехи на Бахмутском направлении и всем южном фронте.

"Я подозреваю, что в ближайшее время от официальных источников украинских будут хорошие новости. Но линия фронта никогда не статична. В войне такого масштаба изменения линии фронта это абсолютно нормальное явление. Враг пытается перехватить инициативу и давит на Купянском направлении, там смогли продвинуться на несколько километров. Это делается с целью того, чтобы вынудить украинский Генштаб перекинуть туда часть сил, не задействованных в первую очередь", - говорит эксперт.

По словам Игаля Левина, в СМИ часто манипулируют темой того, что контрнаступление ВСУ идет медленно, прорывов на случилось, делаются разные вбросы. При этом не нужно забывать о том, что еще даже половина украинских резервов не задействована.

"Украина задействовала меньше половины своих сил. Сейчас она занимается тем, что вышибает, выбивает российскую артиллерию, российские системы РЭБ всевозможные и так далее. Вынуждает Россию контратаковать на тех вот занятых освобожденных территориях, вышибает как раз те силы, с помощью которых Россия контратакует, пытаясь остановить украинское наступление. О чем это говорит? О том, что российский генштаб прекрасное понимает, что есть большие силы, которые еще не задействованы", - говорит военный аналитик.

Он напомнил, что мы не видели еще поле боя много номенклатуры вооружения и техники, которые были поставлены в Украину западными партнерами.

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