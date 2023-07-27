Так, зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку ОВА.
Крім того зранку росіяни вдарили двома ракетами по Авдіївському КХЗ.
Також повідомляється, що за добу Донеччина зазнала 20 ворожих ударів. Внаслідок російських атак одна людина загинула, ще 9 постраждали.
Ворог бив по 16 населених пунктах: містах Залізне, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Білокузьминівка, Благодатне, Васюківка, Іванівське, Кліщіївка, Макарівка, Новомихайлівка, Соловйове.
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На селище Нью-Йорк рашисти скинули керовану авіабомбу «ФАБ-250» - руйнувань зазнали 12 приватних осель.
«Зі «Смерчів» та артилерії армія рф обстріляла Торецьк. Двох людей поранено, пошкоджено 8 приватних будинків. По місту Залізне росіяни гатили з артилерії. Вбили 1 цивільну особу та одну поранили. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок», - розповіли в поліції Донецької області.
У Часовому Ярі снаряди влучили у багатоквартирний будинок.
«Внаслідок російських ударів маємо поранених у Васюківці, Красногорівці, Новомихайлівці, Соловйовому», - йдеться у повідомленні правоохоронців.
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Також повідомлялось про новий страшний удар по Одещині.
Крім того, Politeka.net писала, що Валерій Залужний оприлюднив нове важливе звернення.