Политтехнолог Аббас Галлямов прокомментировал возможную новую волну мобилизации в России. Об этом эксперт сообщил в эфире Politeka Online.
"Они не исключают, что мобилизацию они сделают. Для этого и принимаются все эти законы - от электронной повестки до повышения штрафов", - рассказал специалист.
Эксперт добавил, что повышение штрафов было очень серьезным. Власти бы не стали будоражить людей и нагонять негатив, если бы они не собирались эту мобилизацию проводить.
"Давайте основываться на законе об электронной повестке. Не стали бы они ее принимать, причем закон принимали с фантастической скоростью - три чтения в один день, депутаты жаловались, что не смогли текст закона прочитать и просили время прочитать, но Володин объявил их в саботаже за попытку это сделать", - добавил эксперт.
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Специалист поэтому уверен, что Россия готова в любой момент объявить вторую волны мобилизации. Но если они смогут обойтись без мобилизации, то они постараются это сделать, так как это крайне непопулярная история.
"Если в прошлом году были протесты против мобилизации, то не очень массовые. То в этом году после пригожинского мятежа, когда власть явно так ослабела. То черт его знает, а вдруг и до реальных протестов дойдет", - отметил специалист.
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