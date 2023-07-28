Спецслужбы работали не один раз, чтобы провести операции с большим кругом движения.

Керченский мост в Крыму стал одной из главных проблем для Украины, так как через него Россия может перебрасывать значительные объемы вооружения, которое затем направляется на фронтовую линию. Военный аналитик Роман Свитан рассказал о возможных способах нейтрализации Керченского моста.

«СБУ причастны к ударам по Севастопольской бухте и по Крымскому мосту, Керченскому мосту. Причем в двух ударах, они признавали это. Понятно, что это спецслужбы работали, так провести операцию с большим кругом движения, специальной техникой и с подключением большого количества исполнителей и систем управления. Ребята отработали, молодцы. Они отработали не раз так.

Благодаря катерам из новой разработки нанесли удар также по Керченскому мосту недавно. Оптимально было бы, чтобы далее подошли плавучие краны, которые будут демонтировать этот пролет и делать ремонтные работы. Так вот, уничтожить надо эти краны. Они напичканы топливом и удар по ним выведет полностью работу, поэтому гореть они будут долго» - делится эксперт.

Эксперт также рассказал, потери россиян большие, потому что ВСУ правильно и грамотно используют тактику так называемых малых порезов.

"То есть мы рейдовыми атаками вынуждаем противника подниматься из второй линии обороны, укрепляя первую. И вот на этом движении мы их ловим дальними средствами поражения, которые у нас есть".

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