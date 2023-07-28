Положение на фронте продолжает меняться в пользу украинских вооруженных сил, которые успешно продвигаются и прорывают российские линии обороны, однако не все так просто. В связи с этим, военный аналитик Роман Свитан прокомментировал текущую обстановку на поле боя, а также осветил вопрос о возможном ускорении операций Вооруженных Сил Украины после успешного прорыва линии обороны оккупантов на южном направлении.

«Мы зашли на несколько линий обороны, там она одна можно сказать сплошная линия до Токмака, однако там можно считать проминированно практически все, такая 40 километровая линия обороны. Вот мы по первым рядам сейчас ее прошли, большие были потери – не маленькие, и техники в том числе. Потому я и говорю, тяжелейший труд, который вот уже дает результаты.

По флангам начинаем двигаться на запад, на восток расчищаем плацдарм для дальнейшего движения. Есть определенные успехи по применению новых систем поражения, кассетные боеприпасы хорошо себя показали. Их используют именно в том секторе, где они показывают самую большую степень поражения российских войск» - делится эксперт.

Он добавил, что ВСУ движутся в сторону Токмака, и если пройти от 10 до 15 км, линия фронта обрушится каскадно. А дальше уже оккупантам придется уходить из Запорожского направления, фронт посыплется и Херсонский, потому последнее время именно к этому направлению приковано большое внимание.

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