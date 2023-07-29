Российские оккупанты с 31 июля запретят доступ гражданских на Арабатскую стрелку, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, зачем россиянам это нужно.

"Арабатская стрелка — это третий переход между Крымом и материковой Украиной. Первый — это Перекоп в районе Армянска, второй — это Чонгар. Чонгарский мост уже под контролем, по крайней мере, оперативным. И третье — это Арабатская стрелка. На Арабатской стрелке расположено очень много полигонов, расположено большое количество военных объектов российских, там дислоцируются воинские части.

То есть у них задача чужие глаза выключить. Понимая, что раз мы начали работать Storm Shadow, то по этим объектам легко попасть, а бежать же там некуда, это тонкая коса вытянутая, стрелка между Крымом и материковой Украиной. Ее будут закрывать от чужих глаз и потом, может быть, использовать для интенсификации переброски военной техники из Крыма в сторону Мелитополя или наоборот с Мелитополя в сторону Крыма", — заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, возможно, что как раз по Арабатской стрелке оккупанты будут уходить с оккупированных территорий, поскольку она ведет практически сразу в сторону Керчи, Керченского моста.

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