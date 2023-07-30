Украинский Генштаб выбрал эффективную тактику малых штурмовых групп, чтобы обеспечить продвижение войск и обезопасить личный состав.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал израильский военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, многие в Украине ожидали контрнаступления в стиле харьковской операции прошлого года. Однако, в нынешних условиях это невозможно. Поэтому украинский Генштаб принял тактику малых штормовых групп.

Эксперт также назвал три причины медленного контрнаступления ВСУ. Во-первых, он называет превосходство россиян в воздухе, которое усложняет продвижение украинских войск.

"Во-вторых, вы начали наступательные действия, не имея огневого превосходства. И вот на этом поприще за последние недели вам удалось достичь значительных успехов, потому что вы используете в основном НАТОвские артиллерийские системы, ракеты. Артиллерийские системы, которые значительно превосходят российские, и в контрбатарейной борьбе вы достигли больших успехов", - говорит военный эксперт.

По словам Григория Тамара, есть еще одна проблема, которая мешает ВСУ продвигаться – это запредельная плотность минирования территорий.

"Вот эти три обстоятельства вынуждают ваш Генштаб прибегнуть к тактике мало штурмовых групп. Я еще раз подчеркну, вообще почему вы не концентрируете более значительные силы, ну просто потому, что при такой ситуации Россия может использовать свое господском воздухе для того чтобы с воздуха и наносить удар по вашим наступающим подразделением", - говорит эксперт.

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