Самая сложная ситуация для сил обороны Украины складывается на Купянско-Лиманском направлении, где противник начал наступательную операцию. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в новой сводке.
"Не получилось у него сходу начать наступательную операцию. Мы очень быстро отреагировали, практически успеха враг большого не добился, и часть этого успеха, даже, наверное, большую часть от того успеха, который был достигнут буквально в первые дни его наступления, мы фактически нивелировали на данный момент. Сейчас противник пытается продолжать наступательные действия, в частности в районе населенного пункта Надежда и в районе Новоегоровки", — заявил Олег Жданов.
По его словам, в районе Новоегоровки в результате проведения стабилизационных мероприятий силы обороны Украины откинули противника и вынудили его отойти более чем на километр.
Эксперт отметил, что уже на вторые сутки наступательной операции оккупанты ввели в бой главные силы, почти стотысясную группировку.
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"Плохо было то, что, конечно же, такая махина двинулась на нас, и нам пришлось даже подтягивать туда усиление, чтобы стабилизировать линию фронта. А с другой стороны, как бы есть понимание того, что все, стотысячная группировка никуда уже не денется, она завязана в боях. Выдернуть уже из боевой обстановки их невозможно, иначе посыпется фронт", — добавил Олег Жданов.
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