Удары по Крыму, которые усилились в последние недели – это формирование поля боя, уже через месяц Вооруженные силы Украины могут войти на полуостров.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас можно наблюдать формирующие операции, идет формирование поля боя в Крыму, и это видно каждый день. ВСУ ежедневно наносят удары по военным объектам россиян в Крыму, несмотря на попытки ПВО оккупантов сбивать воздушные цели.

"Ну вот в этой борьбе происходит такая положительная динамика для нас. Мы все-таки уничтожаем достаточное количество военных объектов. А это уже как раз говорит, что началось вот это формирование, а оно происходит где-то за месяц-полтора-два до захода основных сил. То есть, это то, о чем говорит Буданов. Ну да, это где-то конец августа, ну грубо говоря, сентябрь месяц планируется заход в Крым", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, технически это возможно после форсирования Днепра. Сейчас это можно сделать в любой точке, потому что сейчас уже несколько сотен километров открылось.

"Можно форсировать Днепр и по дну Каховского водохранилища, там открылись дороги. То есть несколько сот километров херсонского направления с любой точки практически форсирование возможно, особенно с южного направления Херсона. Там практически нет линии обороны, россияне уже не успевают их отстроить, так как после подрыва они это просто не рассчитали. После подрыва и схода воды там не совсем удобная сейчас местность для того, чтобы можно было серьезная линию обороны отстроить", - говорит эксперт.

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