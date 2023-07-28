На вооружении Украины есть как минимум два вида ракет, которыми можно поразить Крымский мост. И случится это скорее всего в ближайшее время.
Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.
В недавнем обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал российских оккупантов уезжать из Крыма, пока еще так-сяк стоит Крымский мост. В своем обращении глава государства намекнул, что скоро этого моста и этой возможности покинуть полуостров у россиян не будет.
Такого же мнения придерживается Роман Свитан, он отметил, что подобные операции производятся очень быстро.
"Тем более после того, как за уже вторую неделю мы уничтожаем военные объекты в Крыму. А это значит формирование поля боя идет, а именно так оно и происходит. Для того чтобы не восстанавливали, не дать механизмов восстановления уничтоженных объектов и восполнения сил и средств на этих объектах, нужно было ещё вчера уничтожить этот мост", - говорит эксперт.
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Он уверен, что очень скоро именно это и произойдет. К тому же, у Украины есть как минимум два типа ракет, которые в этом можно задействовать, плюс морские дроны.
"Ну как минимум у нас есть два типа ракет – Storm Shadow и Scalp PG, которые почему-то два месяца не использовались по Крыму. Ну вот последнюю неделю точно – это работа уже этих ракет. То есть если будет распространена их задача на уничтожение Крымского моста, то он прекратит свое существование", - говорит Свитан.
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