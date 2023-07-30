После того, как высохло Каховское водохранилище, открылись возможности для форсирования Днепра, а значит есть путь для деоккупации Запорожской атомной электростанции.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, теоретически наши группы могут участвовать в деоккупации Запорожской электростанции.

"Ну только не сейчас, еще рано. Двигаться на станцию нужно будет уже после того как наши войска будут выходить на Токмак. Так как россияне тогда примут решение на отход. Там оперативный котел, они оставаться в котле не будут. А вот при отходе россиян их нужно будет выбить из Запорожской атомной электростанции, из Энергодара. Я думаю тогда будет проведена эта операция", - говорит Роман Свитан.

По его словам, скорее всего наши спецслужбы уже занимаются разминированием территорий вокруг станции.

"Либо дистанционно разминируют и проделывают проходы в минных полях, либо это старые мины, которые они в свое время расставляли, в том числе и в воде. Они, после того как сошла вода, могли детонировать. То есть вариантов несколько. Ну отдельно один из вариантов – это разминирование нашими спецслужбами, начало разминирования к подходам до Запорожской атомной электростанции", - добавил эксперт.

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