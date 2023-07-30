Оптимальное время для этого будет тогда, когда основные силы украинских вооруженных сил достигнут Токмака, добавляет эксперт.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью высказался относительно взрывов, которые произошли недалеко от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Возможны два варианта: одна из возможностей заключается в том, что эти взрывы могли быть результатом специальной операции по дистанционному разминированию со стороны украинских спецслужб. Альтернативный сценарий предполагает, что причиной взрывов могут быть старые российские минные устройства, оставленные ранее.

Имея открытые дороги на дне Каховского водохранилища, наши спецслужбы обладают возможностью передвигаться в направлении ЗАЭС. Однако, чтобы планировать такую операцию, необходимо действовать стратегически, поджидая подходящий момент.

Оптимальное время для этого будет тогда, когда основные силы украинских вооруженных сил достигнут Токмака, что создаст обстановку, принуждающую российские войска покинуть ЗАЭС и Энергодар.

"Когда россияне будут убегать из ЗАЭС, из Энергодара. Они не захотят находиться в неком котле в окружении ВСУ" - подмечает эксперт.

Эксперт добавил, те маневры, которые мы совершаем, мы не идем в лоб, мы обходим населенный пункт, и после того, как россияне понимают, что дальнейшее продвижение буквально на километр переведет их в режим оперативного окружения, они уходят.

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