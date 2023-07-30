У Украины есть средства, которые позволяют загнать российский флот в места их дислокации.

Россия пытается превратить акваторию Черного моря в так называемое внутрироссийское озеро, пренебрегая интересами других стран Причерноморского региона. В Минобороны Украины заявили, что у нас есть возможность приструнить российский флот.

Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, у стран НАТО, которые также входят в Причерноморский регион, а это и Турция, и Румыния, и Болгария, пока нет однозначной позиции касательно российского флота и их угроз торговым судам.

"Мы видим, что сейчас Путин игнорирует любые попытки выхода на переговорный трек, он отказывается общаться с Эрдоганом. Румыния и Болгария так же ждут чего-то, непонятно. Международный институт безопасности, который должен обеспечивать, в том числе и безопасность морских торговых соединений так же молчит", - говорит Селезнев.

По его словам, ситуация в Черном море сейчас весьма опасная и угрожающая.

"С одной стороны, Россия закрыла фактически для движения торговых судов северно-западную часть Черного моря. В свою очередь Украина вполне законным способом закрыла ролл для торговых судов в акватории Керченского пролива, и, соответственно, в северо-восточной части Черного моря. Там ситуация набрала достаточно таких серьезных угрожающих тенденций", - говорит эксперт.

Он напомнил, что один из представителей Министерства обороны Украины говорит, что мы имеем технические возможно создать такие сложные условия для российско-черноморского флота, что он будет вынужден закрыться в своих базах дислокации.

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