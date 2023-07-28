Военный эксперт Петр Черник прокомментировал действия в Черном море. Об этом специалист рассказал в интервью 24-му каналу.

"Я персонально не вижу каких-то действенных механизмов, что могут помешать Кремлю. Извините мне за мою острую позицию, но на самом деле нужно брать все эти трассы конвоирования под боевой контроль. Пойдут ли на это наши союзники? Скорее нет, чем да", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что у США в принципе есть такой опыт, когда американцы конвоировали нефтяные танкеры в Персидском заливе против иранских военно-морских сил. Была операция довольно успешная, пришлось даже потопить несколько иранских фрегатов.

Подобное сейчас представить в Черном море сложно. Россияне очень подлые и на взгляд эксперта, что они могут даже заминировать все эти трассы специальными минами, ведь средства для этого у них присутствуют.

И пока россияне будут играть именно такую игру, говорить о том, что морские трассы станут рабочими для зерновой сделки - не имеет смысла. При этом даже непонятно, как может воздействовать на президента России его турецкий коллега - Эрдоган. Он может вполне получать российское зерно и зарабатывать на нем вместо украинского.

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