Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против Китая, который уже сейчас помогает России технологиями и оборудованием для войны в Украине.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал политолог Рамиз Юнус.

По его словам, Китай уже сейчас поставляет технологии России и оборудования для войны в Украине, но это еще не те "красные линии". Они будут пройдены, если Китай начнет предоставлять РФ баллистические ракеты.

"Красные линии" – это военно-технические поставки всего того, что на чем будет написано "Made-in-China". Скорее всего, если это баллистическая ракета, то это красная линия, это значит, что у Соединенных Штатов не будет больше причин сидеть вот эти разговоры придумывать, мол мы не хотим эскалации. Потому что баллистические ракеты и беспилотники, и это не "шахеды", это намного более серьезный уровень эскалации. Вот поэтому здесь надо просто ждать, надо наблюдать", - говорит Рамиз Юнус.

По словам политолога, в свою очередь и Китай тоже не заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты усиливали Украину.

"Китай заинтересован в ослаблении России, но не в падении режима. Китай заинтересован в том, чтобы держать эту территорию под своим протекторатом. Ему хочется вот сидеть и ждать, когда тихо-тихо-тихо Россия, Беларусь, Иран и все остальные будут двигаться в сторону Китая, в его объятия", - говорит эксперт.

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