Чтобы оправдать осеннюю мобилизацию в России, в ходе которой они должны призвать около 300 тысяч "мобиков", Путин готовит провокацию со странами НАТО руками Беларуси. Именно для этого туда перекинули отряды Пригожина.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, война в Украине уже не пользуется популярностью среди россиян, они не хотят умирать непонятно за что. Поэтому Путин может прибегнуть к байке в стиле "Вставай страна огромная, потому что наших бьют". Как отмечает Роман Свитан уже сейчас в РФ есть все признаки готовящейся мобилизации.

"Это те подготовительные действия, которые проводит сейчас правительство РФ перед мобилизацией, это и увеличения призывного возраста до 30, ужесточение контроля по призыву, и некоторые действия перед призывом. Это всё говорит о том, что они готовятся к мобилизации. Они хотят отмобилизовать около 300 тысяч человек примерно, на сентябрь месяц. Но для этого надо хоть какая-то провокация со стороны стран НАТО. Так как украинская война не сильно популярна в России, погибать никто непонятно за что не хочет", - говорит Роман Свитан.

Поэтому, как считает эксперт, Россия может прибегнуть к провокациям на границе Белоруссии.

"Это третья страна, так называемая, хоть она в общем в союзном государстве с Россией. Но даже лучше проводить это чужими руками, такого рода провокацию, но чтобы все понимали, что руки растут из одного тела. Вот как раз Пригожин к этому хорошо подходит", - говорит Свитан.

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