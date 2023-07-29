Путину нужно мобилизовать 200-300 тысяч россиян в осенней призывной кампании, и при этом не обрушить свой электоральный рейтинг перед выборами в 2024 году. Поэтому он может пойти на провокации против стран НАТО, используя при этом "вагнеровцев.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас Путину нужно где-то 200-300 тысяч человек мобилизовать на следующий год, чтобы они вышли на поле боя, потому что он потеряет тысяч 200 за это время на линии фронта, а ему надо их восстановить. И вот если просто так включить механизм мобилизации, это вызовет обратный эффект и большую противодействие.

"Поэтому ему надо какой-то прецедент для того, чтобы можно было сказать, для чего надо мобилизовать людей. Уже идет полная подготовка к мобилизации, уже началась она, уже видна по некоторым действиям россиян. Вот эта подготовка идет, но сам механизм запуска призыва, он пока сложен, и они не знают, как его подать. Призывать на войну с Украиной уже не комильфо, можно вызвать обратный эффект", - говорит Роман Свитан.

По словам эксперта, Путин может воспользоваться ненавистью россиян к НАТУ, к Евросоюзу, к США. Поэтому нужна какая-то провокация, которая взбодрит россиян и мотивирует мобилизоваться.

"Ну примерно так, в таком режиме вот этой провокации могут быть потуги Пригожина и так называемого ЧВК "Вагнера". Потому они могут этот вопрос раскручивать сейчас. Реально, если они начнут создавать какой-то кулак для выполнения боевых задач, их могут превентивно уничтожить. Там очень близкое расположение НАТОвских баз натовских. А вот как раз в режиме провокаций, да эти могут какую-то провокацию совершить, получить обратку, и вот дальше уже "Вставай страна огромная", наших бьют, ну и под эту тему запустить мобилизацию", - считает Роман Свитан.

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