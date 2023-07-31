В этот раз популярная певица Настя Каменских решила высказаться о последних событиях в стране.

В этот раз Каменских решила высказаться, в последние дни агрессивные действия врага привели к значительным разрушениям в городах Украины и лишению жизней невинных людей. В результате обстрела Днепра были уничтожены три административных здания, три жилых дома, а семь автомобилей получили повреждения, рассказывает Настя Каменских в Инстаграм.

Город Сумы также пострадал от ударов, которые привели к разрушению учебного заведения, здания школы и повреждению двух общежитий. Несчастный инцидент затронул несколько многоэтажных домов и унес жизни двух невинных людей, а 20 человек получили ранения, делится Каменских.

В этот непростой период украинская фехтовальщица Ольга Харлан продемонстрировала невероятную решимость и победила российскую соперницу со счетом 15:7 на Чемпионате мира. Но после поединка Ольга отказалась пожать руку противнице, поскольку это было для нее попыткой принудить выразить уважение к русскому флагу, добавила Каменских. Это решение привело к дисквалификации спортсменки, но подчеркнуло ее самоотверженность и принципиальность.

"В это тяжелое время мы боремся за мир и покой. А наши люди остаются примером достоинства и принципиальности. Мы вместе обязательно выстоим и победим" - высказалась Каменских.

До этого Потап поделился на своей странице в Instagram редким снимком из своей семейной жизни. На фотографии запечатлены его жена, Настя Каменских, и его сын Андрей, которому уже 14 лет.

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