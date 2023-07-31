Как пишут западные СМИ, Украина начала кидать в бой некоторые стратегические резервы. А это может означать, что контрнаступление приблизились к решающей фазе.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам, если в западных СМИ пишут правду о задействовании стратегических резервов ВСУ, то это может означать, что началась фаза прощупывания и подготовки театра боевых действий.

"Это, собственно и означает начало того самого большого наступления или решающей фазы наступления, о которой много говорили. Собственно, вот это будет тем самым наступлением, которое может оказать очень сильное влияние на судьбу войны. Потому что, если будут прорваны линии обороны русских из-под Орехова на Мелитополь, на Токмак и из-под Великой Новоселовки – это Бердянское направление как я понимаю, это вот там и там подошли уже Вооруженные силы Украины, подошли уже к первой линии", - говорит Федоров.

По его словам, это те самые оборонительные рубежи, которые русские отстаивали на протяжении всей весны. И ВСУ уже вплотную к ним приблизились, преодолев минные поля.

"А это в свою очередь значит, что на определенных направлениях пройдены тяжелейшие минные поля, очень высокой плотности, и столкновения уже подошли вплотную к траншеям, к этим "зубам дракона". Но это не самое страшное для преодоления эти "зубы дракона", это легче, чем минные поля намного проще. Так вот борьба, боевые действия уже подходят непосредственно к окопам и к противотанковому рву. А это большое достижение ВСУ", - подытожил эксперт.

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