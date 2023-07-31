По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, удар ВСУ по Чонгарскому мосту имеет важное значение для ослабления логистики врага.

Чонгарский мост – это переправа, которая соединяет Крым с материковой Украиной, и которую оккупанты сейчас используют для свой военной логистики. Удар по такому объекту имеет стратегическое значение в украинском контрнаступлении.

Об этом Дмитрий Снегирев рассказал в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, Чонгарский мост, который имеет и путь для автомобилей и железнодорожное полотно, он является звеном, которое соединяет Крым с оккупированной частью Херсонской области. Поэтому сейчас оккупанты активно используют мост для переброски вооружения и личного состава для обеспечения южной группировки своих войск.

"Так вот, если мы возьмем под огневой контроль не только Чонгарский мост, но и Армянский перешеек, тогда вопрос украинского контрнаступления будет решаться значительно быстрее. Русским оккупантам придется противодействовать усилиям ВСУ только теми силами, которые сосредоточены непосредственно на Запорожском направлении, не имея возможности проведения ротации, и главное подвоза БК. А это тот самый "снарядный голод". Не приветствовать такие подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины нельзя", - говорит эксперт.

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