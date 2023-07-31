Освобождение Крыма от российских оккупантов станет финалом контрнаступательной операции ВСУ. Однако после того, как не удался план А, украинские силы обороны перешли к более сложному плану Б.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, боевые действия на южном фронте и взятие Крыма – это будет финалом этой операции, которая сейчас продолжается возле Старомайорского, возле Роботиного, там, где продолжаются активные боевые действия – Мелитопольское и Бердянское направления.

"Конечно это выход на Крым – это цель. Как быстро мы сможем достичь этой цели, реализовать ее, это покажет время и исключительно боевые действия. Исключительно от боевых действий зависит все. Потому что, посмотрите, если бы удался сценарий А, о котором мы говорили раньше, как я говори, а сценарий А – это какой-то наш мощный удар и оборона врага сыпется на юге. Возможно мы бы уже были где-то на админгранице с Крымом. А поскольку этот сценарий не удался, речь сейчас идет о плане Б", - говорит Мусиенко.

Эксперт объясняет, что план Б – это не лучший сценарий развития событий, потому что он предусматривает прохождение всех оккупированных территорий с боями

"То, что мы видим сейчас, это занимает соответственно больше времени, но конечно же, финалом, замыслом этой операции, конечно, является деоккупация Крыма. Как быстро это произойдет это уже вопрос, он действительно на сегодняшний день еще открыт", - добавил Мусиенко.

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