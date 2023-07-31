Россияне снова обстреляли Константиновку кассетными снарядами из РСЗО «Смерч».

В результате атаки ранения получили трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик, пишет Politeka.net.

Очередная атака на Константиновку произошла 30 июля около 19.20.

«На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО «Смерч», – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний мальчик, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 года, а на собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Повреждены частные жилые дома.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ранее, днем ​​30 июля, россияне атаковали Константиновку артиллерией. Осколочные ранения получили 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома.

А ранним утром 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по с. Предтечиному Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.

Сообщалось также, что снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.

Напомним, 24 июля россияне, ударив по Константиновке из ракетных систем залпового огня «Смерч», попали недалеко от водоема, где отдыхали местные жители. Этот российский обстрел унес жизни трех человек.

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