В результате атаки ранения получили трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик, пишет Politeka.net.
Очередная атака на Константиновку произошла 30 июля около 19.20.
«На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО «Смерч», – сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний мальчик, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.
Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 года, а на собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.
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Ранее, днем 30 июля, россияне атаковали Константиновку артиллерией. Осколочные ранения получили 24-летний мужчина и 81-летняя женщина. В момент обстрела пострадавшие находились дома.
А ранним утром 30 июля российские войска нанесли ракетный удар по с. Предтечиному Константиновской МТГ. В результате попадания в частный дом под завалами оказался 57-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.
Сообщалось также, что снарядами повреждено по меньшей мере 12 жилых домов и газопровод.
Напомним, 24 июля россияне, ударив по Константиновке из ракетных систем залпового огня «Смерч», попали недалеко от водоема, где отдыхали местные жители. Этот российский обстрел унес жизни трех человек.
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