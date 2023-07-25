За уточненими даними станом на 07:00, під час вчорашнього обстрілу Костянтинівки двоє людей загинуло, пише Politeka.net з посиланням на керівника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Серед загиблих 10-річний хлопчик, він отримав поранення, несумісні з життям.

Семеро людей отримали поранення, у тому числі четверо дітей - дівчатка 5-ти, 11-ти і 12-ти років і 12-річний хлопчик.

«Одна дитина серед поранених - важка, її доправили до сусідньої області для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Стан решти дітей задовільний», - повідомив Кириленко.

Страшний обстріл стався вчора близько 19-ї години. Рашисти відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди.

«Гатили РСЗВ "Смерч" з касетними боєприпасами - саме тією зброєю, яка застосовується для "знищення живої сили противника". Черговий злочин росіян проти цивільного населення, скоєний навмисне, холоднокровно і цинічно», - підкреслив Павло Кириленко.

Батьків вкотре закликали вивезти дітей із небезпечної зони.

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