Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в результате вражеских ракетных обстрелов произошел пожар в складском здании.
«В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек», - сообщили в ГСЧС.
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Площадь пожара составила около 200 кв.
Известно об одном пострадавшем в результате атаки – это охранник предприятия. Его госпитализировали.
Еще одна ракета попала по территории частного домовладения в пгт Великий Бурлук.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Также стало известно о последствиях атак на Николаевщину.
Так, вчера, 30 июля, в 10:52 и 16:25 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. В результате вечерних обстрелов получили ранения 84-летняя женщина. Поврежден жилой дом и сельхозтехника.
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