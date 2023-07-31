Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в результате вражеских ракетных обстрелов произошел пожар в складском здании.

«В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух ячеек», - сообщили в ГСЧС.

Площадь пожара составила около 200 кв.

Известно об одном пострадавшем в результате атаки – это охранник предприятия. Его госпитализировали.

Еще одна ракета попала по территории частного домовладения в пгт Великий Бурлук.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также стало известно о последствиях атак на Николаевщину.

Так, вчера, 30 июля, в 10:52 и 16:25 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. В результате вечерних обстрелов получили ранения 84-летняя женщина. Поврежден жилой дом и сельхозтехника.

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