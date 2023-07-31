Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів, серед яких 13-річний хлопчик, пише Politeka.net.

Чергова атака на Костянтинівку відбулась 30 липня близько 19:20.

«На цей раз армія рф поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ «Смерч», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір'ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

Пошкоджено приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше, вдень 30 липня, росіяни атакували Костянтинівку артилерією. Осколкві поранення отримали 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома.

А рано вранці 30 липня російські війська завдали ракетного удару по с. Предтечиному Костянтинівської МТГ. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.

Повідомлялось також, що снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.

Нагадаємо, 24 липня росіяни, вдаривши по Костянтинівці з ракетних систем залпового вогню «Смерч», поцілили неподалік водойми, де відпочивали місцеві жителі. Цей російський обстріл відібрав життя трьох людей.

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