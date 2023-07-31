Сейчас у Украины появилась уникальная возможность легально уничтожать российский флот в Черном море. Ни до, ни после боевых действий такой возможности не будет, поэтому нужно этим воспользоваться.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, нужно использовать эту возможность и топить российские корабли в Черном море всем, чем только можно.

"У нас есть в кои-то веке есть возможность потопить весь российский флот, и нам за это никто ничего не скажет. Вот представьте, до военных действий или после победы попробуйте вы утопить хоть одно судно. А сейчас – гуляй не хочу. Топи, что хочешь, все что движется, все что ходит, ну российское плавает. Естественно, вот все российское, что плавает надо топить, если есть такая возможность", - говорит Роман Свитан.

Затем нужно закрывать украинские порты и уничтожать российские порты и военные базы на всем Черноморском побережье.

"Потому есть такая возможность заняться уничтожением российских военных баз и российских военных объектов на Черноморском побережье и в акватории Черного моря. Вот на этом сосредоточиться", - считает эксперт.

Что касается огневых средств, которыми нужно это делать, то здесь Роман Свитан отметил, что сначала нужно поставить задачу, а потом искать методы и средства, как ее выполнить. Он уверен, что у наших спецслужб СБУ и ГУР такие возможности найдутся.

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