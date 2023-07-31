Сейчас у Украины появилась уникальная возможность легально уничтожать российский флот в Черном море. Ни до, ни после боевых действий такой возможности не будет, поэтому нужно этим воспользоваться.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, нужно использовать эту возможность и топить российские корабли в Черном море всем, чем только можно.
"У нас есть в кои-то веке есть возможность потопить весь российский флот, и нам за это никто ничего не скажет. Вот представьте, до военных действий или после победы попробуйте вы утопить хоть одно судно. А сейчас – гуляй не хочу. Топи, что хочешь, все что движется, все что ходит, ну российское плавает. Естественно, вот все российское, что плавает надо топить, если есть такая возможность", - говорит Роман Свитан.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Разворовали миллионы гривен, которые украинцы собирали для ВСУ: кем оказался организатор схемы
"Погиб на месте": россияне накрыли смертоносным огнем центр большого города
Россияне ударили кассетными снарядами по домам и улицам: последствия тяжелые
Им придется бежать: ВСУ на Запорожском направлении пробились вперед, обрушится ли фронт
Затем нужно закрывать украинские порты и уничтожать российские порты и военные базы на всем Черноморском побережье.
"Потому есть такая возможность заняться уничтожением российских военных баз и российских военных объектов на Черноморском побережье и в акватории Черного моря. Вот на этом сосредоточиться", - считает эксперт.
Что касается огневых средств, которыми нужно это делать, то здесь Роман Свитан отметил, что сначала нужно поставить задачу, а потом искать методы и средства, как ее выполнить. Он уверен, что у наших спецслужб СБУ и ГУР такие возможности найдутся.
Последние новости Украины:
Напомним, Россияне заходят в тупик: у ВСУ появилась возможность двигаться в сторону ЗАЭС, детали.
Как сообщала Politeka, "По почте не отправляю": в сети продают часть трезубца, созданного для скульптуры "Родина-Мать", цена впечатляет.
Также Politeka писала, что Возьмут в кольцо под Бахмутом: на передовой ситуация снова обострилась, где продвигаются ВСУ.