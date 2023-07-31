Когда ВСУ начали бить по оккупированной территории материковой Украины на юге, оккупанты сосредоточили свои склады с боеприпасами и техников в Крыму. Поэтому сейчас главная цель ВСУ – это скопления военных складов и баз россиян на полуострове.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, когда Украина получила ракеты М-31 к "Хаймарсам", а потом еще и Storm Shadow, которые работали в первый месяц-полтора по оккупированной территории материковой Украины, а на Крым не заходили, оккупанты создали в Крыму большой военный хаб.

"Крым – это большой военный хаб. То есть, Крым был напичкан техникой и боеприпасами с нарушениями норм определенных, то есть переполненные склады были, переполненные и сконцентрированные базы техники. И потому сейчас это очень хорошая цель, очень много хороших целей", - говорит Роман Свитан.

Военный эксперт отметил работу украинской разведки и главы ведомства Кирилла Буданова в работе по Крыму и военных целях.

"Целеуказания, корректировка, дальше подтверждение, и выполняют задачу хлопцы на пять баллов, на отлично. Потому и Storm Shadow практически да, ракета она выполняет свою задачу, находит свою цель", - говорит эксперт.

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