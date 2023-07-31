Ударом по Чонгарскому мосту Вооруженные силы Украины перерезали железнодорожную ветку на Мелитополь с Джанкоя, которой оккупанты перебрасывали военные грузы на фронт.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Джанкой, что в Крыму – это тоже один из военных хабов, где расходятся в три стороны железнодорожные пути, то есть там весь поток военных грузов и на Севастополь, и в сторону Херсона, и в сторону Мелитополя.

"Вот одну из веток мы минуснули, и это надолго, так быстро на мосту восстановить все невозможно. Это можно быстро восстановить, допустим, подорванную железнодорожную ветку по ровной поверхности. Это буквально полдня и ремонтная бригада восстанавливает любое повреждение, если не лег состав. А вот железнодорожный мост – на это могут уйти месяцы для восстановления. А если еще и поврежден сам мост, то придется менять мост. Вот почему именно мосты выбирают при уничтожении именно железнодорожных путей", - рассказал военный эксперт.

Напомним, ВСУ 29 июля сообщили, что нанесли успешный удар по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и оккупированным левобережьем Херсонщины. При этом в российском информационном пространстве всеми силами пытаются скрыть факт удара по Чонгарскому мосту. Тем временем, в сети начали вплывать фото с поврежденного железнодорожного полотна на мосту.

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