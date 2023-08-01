"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил подавать такие блинчики с нарезанными овощами, творогом, слабосоленой рыбой или нарезанными кусочками запеченного мяса.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт быстрого завтрака. В частности, кулинар предложил приготовить полезные овсяные блины без добавления сахара. Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко такие блины понравятся многим, потому что их легко можно кушать с чем-угодно.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил подавать такие блинчики с нарезанными овощами, творогом, слабосоленой рыбой или нарезанными кусочками запеченного мяса. Блинчичи также можно намазать крем-сыром, арахисовым маслом или вареньем.

"Мастер Шеф" Клопотенко утверждает, что такое блюдо обязательно удивит ваши вкусовые рецепторы и позволит насладиться изысканным вкусом.

Кулинар назвал ингридиенты, которые вам понадобятся:

20 ст. л. овсяных хлопьев (400 г)

8 яиц

1 ч. л. соли

200 мл сыворотки

2 ст. л. подсолнечного масла (+2 ст. л. для смазывания сковороды)

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что чтобы приготовить овсяноблинчики, сначала перебейте в блендере 20 столовых ложек крупнозерновых овсяных хлопьев, а затем пересыпьте их в глубокую миску, в которой будете замешивать тесто.

Вбейте 8 яиц, добавьте 1 чайную ложку соли, 200 мл сыворотки и 2 столовых ложки подсолнечного масла. После чего "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что нужно смешать все ингредиенты венчиком до получения водянистого теста. Оставьте его на 10 минут, чтобы настоялось и набрало консистенцию нежирной сметаны.

Сковороду смажьте подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки. Разлейте тесто на сковороду и жарьте овсянолинки, как обычные блины. После приготовления складывайте их один на один.

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