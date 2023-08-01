После удачных систематических атак ВСУ по военным объектам россиян на территории оккупированного Крыма, в противника начались логистические проблемы и уменьшение количества боеприпасов и техники. Однако, пока ситуация для них еще не критическая.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, логистика оккупантов пока не испытала критических проблем, пока она более-менее сохраняется. Однако, Вооруженные силы Украины продолжают системную работу в этом направлении.

"Видно, что у них пошли проблемы, действительно пошли у них проблемы определенные, потому что опять же, надо переориентироваться, нужно изменять маршруты и т.д. Уменьшается, конечно, количество боеприпасов и снарядов, которые можно было завозить из оккупированного Крыма. Это количество уменьшается. Оно еще не уменьшилась критически, так, как нам этого хотелось бы, но идет плановая работа, чтобы уменьшить оборонительные возможности врага, его потенциал и его логистические способности", - говорит Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, работа ВСУ в этом направлении продолжается, чтобы эту логистику хотя бы из Крыма, если не положить полностью, то создать максимальные трудности.

"Фактически лишить оккупантов доступа к этим базам, которые они формировали там годами, готовясь к войне. Я имею в виду к артиллерийским складам, складам с артиллерийскими боеприпасами и снарядами. Логистика она несколько усложнилась, у них возникают определенные проблемы, но пока, к сожалению, ничего критического не произошло. Но это же пока. Работа по тому, чтобы уменьшать их потенциал систематически продолжается", подытожил эксперт.

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