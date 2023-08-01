Эксперт объяснил, как удар по Чонгарскому мосту может повлиять на обеспечение оккупационных войск.

Удар по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированный Крым с материковой частью Украины, тоже временно оккупированной, серьезно повлияет на военную логистику россиян.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, основная часть оперативной военной логистики россиян базируется на железнодорожном соединении. Поэтому удары по Крымскому мосту, а также повреждение железнодорожного полотна на Чонгарскому мосту сильно навредят обеспечению южной группировки войск оккупантов.

"Это достаточно серьезно влияет на обеспечение войск и возможность ими осуществлять оперативные стратегические маневры и проводить какие-то операции, усиливать свои подразделения. Поэтому безусловно такие разрушения они служат на наши цели, на уменьшение потенциала противника. Специфика железной дороги так называемого сухопутного коридора заключается в том, что некоторые участки подходят достаточно близко к линии фронта и они серьезно ограничены в использовании. Поэтому единственным направлением этого остается собственно Керченский мост и Чонгарское направление, через которое противник осуществляет обеспечение своих войск", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, из этого можно сделать выводы, что для противника такие удары достаточно чувствительны и болезненны.

"И скажем так, тишина которая сейчас создана вокруг этого события как раз, по моему мнению, является свидетельством того, насколько важным и чувственным был тот удар по противнику, который был нанесен", - подытожил эксперт.

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