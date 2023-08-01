На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту утрату.

В возрасте 25 лет умер популярный американский актёр Ангус Клауд, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Эйфория». По словам родных, последние несколько лет актёр страдал от депрессии, а недавняя смерть отца подкосила его ещё больше.

"На прошлой неделе он похоронил своего отца и тяжело переживал эту утрату. Единственное утешение, которое мы имеем, это знать, что Ангус теперь воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе за психическое здоровье, и мы надеемся, что его смерть может стать напоминанием другим, что они не одиноки и не должны бороться с этим в одиночку", — сказано в заявлении близких актера.

По предварительным данным, причиной смерти может быть передозировка антидепрессантами.

Ангус Клауд начал карьеру в кино в 2019 году, исполнив роль Феско в сериале «Эйфория» от HBO. Он также снялся в фильмах «Северный Голливуд», «Линия» и грядущем триллере от Universal Universal Pictures от режиссеров «Крик 6», а также в нескольких видеоклипах.

Актер учился в Оклендской школе искусств вместе со своей коллегой по «Эйфории» Зендаей. После этого работал в ресторане в Бруклине, где его заметила кастинг-директор сериала, пригласив на прослушивание.

Источник: Variety

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