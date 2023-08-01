Всего за сутки россияне убили двух жителей Донетчины и ранили еще троих. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Повреждены 60 гражданских объектов: 34 жилых дома, админздание, предприятие, учебное заведение, железнодорожная инфраструктура, складское помещение, ЛЭП.
На Донецком направлении двое мужчин, 34 и 38 лет, погибли в результате артиллерийского обстрела в Зоряном Кураховской общины. Авдеевка пострадала в результате танковых обстрелов, зафиксировано попадание на четырех улицах.
Накануне оккупанты сбросили шесть авиабомб в поселок Нью-Йорк. Разрушениям подверглись два многоквартирных и 31 частный дом, а также школа-интернат.
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Ситуация на Горловском направлении также оставалась напряженной, российские силы обстреляли Александро-Калиново (Ильиновская община) с помощью Ураганов. В Часовоярской общине также получил повреждения один дом.
Относительно Лисичанского направления, пострадала Звановская община — в Звановке и Переездном повреждено десять домов. В Лиманской общине зафиксировали 16 обстрелов.
На Волновахском направлении Угледар и Благодатное попали под обстрелы. К счастью, без жертв.
Всего за время полномасштабного вторжения россияне убили 1639 человек в Донецкой области, еще 3919 человек ранили. Это данные без учета Мариуполя и Волновахи.
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Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов начались большие проблемы с логистикой.