Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
«На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють», - йшлось у повідомленні Синєгубова.
Згодом стали відомі подробиці влучання. За словами начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог в атаці застосувала шість-сім безпілотників Shahed.
«Щонайменше є два влучання: одне — у будівлю професійно-технічного училища, друге — у центральній частині міста. У ПТУ близько половини триповерхової будівлі зруйновано, обвалилися два поверхи центрального корпусу», - повідомляв Тимошко.
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За попередньоє інформацією, на момент прильоту людей там не було.
Внаслідок атаки в центрі Харкова травмовано одну людину, його стан перевіряють медики.
«Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було. По одній з версій, росія таким чином перевіряє систему протиповітряної оборони в регіоні", - підкреслив Тимошко.
Крім того, було уражено спортивний об'єкт у Шевченківському районі міста. Поранено охоронця, чоловіка госпіталузвали.
Нагадаємо, минулої ночі відбулася нова атака на Москву, є наслідки.
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