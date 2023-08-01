Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють», - йшлось у повідомленні Синєгубова.

Згодом стали відомі подробиці влучання. За словами начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог в атаці застосувала шість-сім безпілотників Shahed.

«Щонайменше є два влучання: одне — у будівлю професійно-технічного училища, друге — у центральній частині міста. У ПТУ близько половини триповерхової будівлі зруйновано, обвалилися два поверхи центрального корпусу», - повідомляв Тимошко.

За попередньоє інформацією, на момент прильоту людей там не було.

Внаслідок атаки в центрі Харкова травмовано одну людину, його стан перевіряють медики.

«Жодних військових об'єктів або скупчення військовослужбовців у місцях влучання не було. По одній з версій, росія таким чином перевіряє систему протиповітряної оборони в регіоні", - підкреслив Тимошко.

Крім того, було уражено спортивний об'єкт у Шевченківському районі міста. Поранено охоронця, чоловіка госпіталузвали.

Нагадаємо, минулої ночі відбулася нова атака на Москву, є наслідки.

Останні новини України:

"Шахеди", які атакують Україну вже не іранські.

Також повідомлялось про нові авіаудари.