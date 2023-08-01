Есть три фактора, которые указывают на то, что наступление сил обороны Украины будет успешным, и ситуация складывается в нашу пользу. Об этом расказал офицер ЦАХАЛа в отставке, писатель, журналист, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, первое и самое главное здесь то, что основная часть подготовленных кадровых резервов украинских сил еще не введена в бой.

"Второе — что попытка россиян навязать вам вот эту вот ситуацию, когда вы тратите резервы, и попытаться переломить, выхватить инициативу на Лимане успеха не имела. По крайней мере, имела очень ограниченный успех. И третий момент — что вы продвигаетесь вперед, продвигаетесь вперед постепенно, осторожно, применив совершенно новую тактику", — заявил Григорий Тамар.

Эксперт также объяснил, какую тактику избрал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Почему немцы вас критикуют? Потому что они понять не могут, что вы делаете. А вы делаете абсолютно правильную вещь, нет другого решения тактического, чем то, которое Залужный сейчас применяет. Другое решение — это разбить в лоб об российскую оборону все ваши войска, с криками "вперед за родную Украину" пойти в штыковую на на пулеметные гнезда.

Но Залужный — мудрый военачальник, он избрал другую тактику, фактически ее создал, разработал, ее будут со временем изучать в военных академиях мира как пример приема тактического", — добавил Григорий Тамар.

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