У Украины нет военного потенциала, чтобы выйти на границы 91-го года. Об этом заявил офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.



"Я как военный человек пытаюсь трезво оценивать ситуацию. Вы не можете, на мой взгляд, у вас нет военного потенциала выйти на границы 1991-го года. Не можете по ряду причин. Однако вы можете при хорошем, при удачном, при благоприятном, при положительном развитии событий для вас, допустим, деоккупировать Крым, у вас есть перспективы. Или, по крайней мере, выйти на границы 24 февраля, это абсолютно вам под силу.

Поэтому сейчас надо, чтобы все силы вашего государства были направлены на поддержку армии для того, чтобы вот это наступление, которое сейчас ведет ваша армия, завершилось успехом. Что такое успех? Ну, это выход к Азовскому морю, это выход Крымскому перешеейку, это блокада Крыма, это взятие Крыма под огневой контроль и так далее", — объяснил Григорий Тамар.

По мнению эксперта, потеря Крыма может нанести российской федерации настолько серьезный военно-политический урон, что они не смогут пережить его как государство.

"Вот где главный удар вашей армии? А, возможно, Залужный еще не знает где главный удар, потому что он давит по всем направлениям, и там, где российская оборона хрустнет, там, где появится слабина, туда он бросит основные силы. Это зависит от очень многих факторов", — добавил Григорий Тамар.

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