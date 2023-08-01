Россияне пытались любой ценой перехватить инициативу и сбить наступательный потенцииал ВСУ на юго-восточном направлении. Об этом расказал офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.



"Они предприняли контратаку на Лиманском направлении массированными силами, которая имела успех определенный ограниченный. Если бы это атака имела полный успех, это бы поставило под угрозу все ваше юго-восточное крыло, однако после продвижения на несколько километров российские войска были остановлены, прежде всего за счет того, что ваш Генштаб своевременно перебросил туда арттиллерийские резервы", — заявил Григорий Тамар.

Эксперт подчеркнул, что это совершенно правильно именно артиллерией сдерживать подобные наступательные действия.

"После того, как ваши ваши перебросили туда артиллеристов и ракетчиков, чтобы сдерживать российское контрнаступление, российские войска получили подкрепление именно артиллерийское, началась напряженная артиллерийская дуэль, которая развивалась скорее не в пользу российской армии, потому что ваши артиллерийские орудия, хотя их значительно меньше, однако дальность и точность превышает российские аналоги за счет того, что западное оружие более качественное", — добавил Григорий Тамар.

По его словам, теперь, когда стало понятно, что стратегической угрозы наступления россиян на Лиманском направлении уже нет, Генштаб ВСУ правильно принял решение не продолжать перебрасывать резервы, потому что оккупанты как раз хотят, чтобы мы их тратили.

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