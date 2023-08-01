Южное направление сейчас является основным для украинского наступления. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Светлане Орловской.

"Очевидно, что и наши партнеры рассчитывают на наш успех там, потому что это выход на Крым, это освобождение оккупированных территорий, это угроза российской группировке войск в Крыму, которая, по замыслу этого плана, должна привести к каким-то процессам в Кремле, смене Путина и как следствие завершению войны на украинских условиях и на условиях Запада. Вот этот план, и он реализуется на сегодняшний день, но сложности достаточно серьезные", — заявил эксперт.

По его словам, для нас желанным и очень мощным был бы прорыв на Мелитопольском направлении, если бы мы сразу перерезали оккупантам сухопутный коридор, но Бердянское направление выглядит более реалистичным и перспективным.

"Потому что на Бердянском направлении есть продвижение. Сейчас уже информация о том, что идут бои за Урожайное, откуда выходят российские войска, а дальше Старомлиновка - единственный населенный пункт, за которым практически оперативный простор: и Бердянск, и Мариуполь. Ну, не в прямом смысле, что они прямо там, но есть возможность продвигаться и фактически уже наносить удары по врагу непосредственно на подступах, например, южнее там и по тому же Мариуполю. Поэтому оно, по-моему, выглядит сейчас даже перспективнее", - добавил Александр Мусиенко.

Последние новости Украины:

Резко увеличилось количество пострадавших в результате ужасного удара по Кривому Рогу.

Также сообщалось о ночной атаке "Шахедов" на Харьков - есть попадания.

Кроме того, Politeka.net писала, что у оккупантов начались большие проблемы с логистикой.