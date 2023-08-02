Бахмут для нас до сих пор важен, потому что наши силы вытягивают туда резервы врага. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Светлане Орловской.

Эксперт объяснил, что российское командование вынуждено перебрасывать на Бахмутское направление десантников и другие подразделения.

"Соответственно мы понимаем, что, поскольку они находятся на Бахмутском направлении, их нет в таком количестве, как могли бы быть, на том же Бердянском или Мелитопольском направлении. Так же и нет этих штурмовиков так называемых, зеков, которые сейчас контратаковали бы наши силы, где и так контратакуют российские войска на Юге. То есть это абсолютно понятно, это важная роль, и эту задачу выполняет Бахмут по перемалыванию врага", - заявил Александр Мусиенко.

Кроме того, по его словам, у наших войск в районе Бахмута есть определенный прогресс, особенно на юге.

"Особенно на юге, если мы возьмем район Клещиевки и Андреевки. На севере меньше, там сейчас в основном наши войска уничтожают артиллерию врага, не дают проводить контратаки, наносят удары. А на юге есть продвижение постоянно, оно незначительное, но шаг за шагом 100-200-300-500 м проходят наши силы. Следовательно, это важно, потому что враг все равно не может покинуть Бахмут, поскольку боятся, что если они снимут сейчас свои резервы, мы там прорвемся и начнем там наступательные действия", - добавил Александр Мусиенко.

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