Специфика географии и сложность с размещением ПВО негативно влияют на защиту одного из украинских городов от ракетных обстрелов.

Об этом рассказал в интервью Настоящему времени авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он высказал свое мнение о ситуации с защитой украинских портов.

“Там очень неудобный район для противовоздушной обороны, это первый момент. И там нужно по крайней мере утроить количество зенитно-ракетных комплексов, чтобы сделать сплошную линию противовоздушной обороны. К сожалению, мы там работаем очагово. Позиции зенитно-ракетного комплекса при прорыве сверхзвуковых "Ониксов", по ним эффективно работают 15 километров влево и 15 километров вправо – 30 километров”, - говори он об Одессе.

Он отметил, что ситуация в Одессе представляет особую сложность для противовоздушной обороны, так как район имеет множество объектов, которые требуют защиты.

По мнению эксперта, чтобы эффективно прикрыть порт, его терминалы и места загрузки судов, требуется значительное увеличение количества комплексов.

Однако, размещение комплексов на побережье недостаточно безопасно, так как они могут быть подвергнуты массовым ударам.

Эксперт рекомендует разместить их немного вглубь территории, чтобы повысить их выживаемость. Однако даже в таком случае существует проблема обнаружения и перехвата ракет "Оникс", которые обладают высокой сверхзвуковой скоростью.

“Их нужно относить немножко вглубь, и мы слишком поздно замечаем эти ракеты. И если зону поражения зенитно-ракетного комплекса, как площадь круга, заштрихованный круг, там в центре собственно пусковая установка, то эти ракеты "Ониксы" она проскакивает по достаточно короткой хорде. И этот комплекс просто не успевает на нее среагировать. Это же чтобы среагировать, нужно ее обнаружить, захватить, осуществить пуск и долететь ракете”, - говорит Романенко

В заключение, эксперт отмечает, что для обеспечения эффективной защиты украинских портов, необходимо срочно увеличить количество зенитно-ракетных комплексов и совершенствовать системы обнаружения и перехвата ракет высокой скорости.

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