На Купянско-Лиманском направлении россияне задействовали почти все свои группировки, поэтому маневра резерва на другие оперативные направления точно не будет. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"То же сегодня может происходить на Мелитопольском, Токмакском или Бердянском направлениях. Мы стараемся вовлечь в бой со стороны противника фактически все то, что он там накопил. Вот пятая армия общевойсковая российская уже почти вся в бою, за исключением одной бригады, которая еще там где-то болтается в резерве, и мы, я думаю, что ее тоже заставим вступить в бой. Затем, когда противник связал все свои резервы боевыми действиями, Генеральный штаб определит участок, где будут вводиться в бой основные силы наших войск. И это может быть ну вообще неожиданное направление, которое никто не ожидает", - заявил Олег Жданов.

По словам эксперта, начало наступательной операции ВСУ на левый берег Херсонщины также возможно, ведь после подрыва оккупантами Каховской ГЭС почва, вероятно, уже подсохла.

"За два месяца, тем более что лето более или менее жаркое, я думаю, что почва подсохла. Река вернулась в свое фактическое русло, так что оно только немножко подтопило, это не так, как донная часть водохранилища Каховского, где более 50 лет была вода, и она насыщала поверхностную почву, и я не знаю, сколько лет она будет сохнуть. А тут вполне вероятно. Как говорят в искусстве, если в начале спектакля висит ружье, то оно должно выстрелить, если у нас есть плацдарм на левом берегу , то он для чего-то существует", - добавил Олег Жданов.

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