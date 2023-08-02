Только за минувшие сутки оккупанты накрыли огнем населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА .

Захватчики атаковали ракетами и авиабомбами.

«В результате ракетного удара по с. Первомайское Изюмского района повреждены магазин и жилые дома, погибла женщина 91 года, получил ранения и был госпитализирован мужчина около 40 лет», - сообщили в ОГА.

Состояние раненого мужчины тяжелое.

«В с. Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены три частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров», - сообщили в ОГА о последствиях еще одной страшной атаки.

Также оккупанты обстреляли Барановку Богодуховского района. В результате этой атаки горел частный дом, гараж и хозяйственная постройка.

Под огнем окупантов находился и Купянск - обстрелами повреждено частное домовладение, автомобиль, произошли пожары.

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