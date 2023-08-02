Від вибухив струсонуло, зокрема, Київ, пише Politeka.net.

«Попередьно, противник застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed». Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків», - повідомиди в КМВА.

На щастя, силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені.

Наразі відомо про падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття.

Однак обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж, інформація щодо потерпілих відсутня.

Раніше в КМВА повідомили, що в Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Крім того, вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області.

«Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби», - повідомили в Одеській ОДА.

Даних про постраждалих не надходило.

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Крім того, Politeka.net писала, що було названо ймовірного наступника Путіна.