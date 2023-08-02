Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился кадрами по передовой, от которых муравьи по коже.

На кадрах зафиксированы моменты работы экипажей реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко 24/7 на линии столкновения.

«Приезжаем, раскладывается, наводимся. Три-четыре минуты, и мы уже готовы, ждем приказа "огонь!", - цитирует Валерий Залужный командира RM-70 Vampire Павла.

Бойцы называют эту машину настоящим зверем.

«Это реально зверь-машина. Когда производит залп полным пакетом, то впечатления просто не передать”, – процитировал Валерий Залужный топогеодезиста RM-70 Vampire Ивана.

Ракетная пусковая установка RM-70 Vampire несет на себе 40 снарядов реактивно-залпового огня. Работает как единичными выстрелами, так и залпами. Управление огнем производится как из кабины, так и с помощью переносного устройства из ближайшего укрытия.

В комментариях к новому сообщению Валерия Залужного пользователи соцсетей восхищаются мужеством украинских воинов, желают как можно скорее вернуться домой с Победой, целыми и невредимыми.

«Береги всех Боже», «Ангел телохранителя Вам всем впереди Вас!»,

Родные наши защитники и защитницы! Поклон вам к земле! Умоляю Всевышнего, чтобы сохранил вам жизнь! Мы ждем вас всех живых!»,

«Вампиры есть Вампиры и еще в руках профи», «Спасибо за защиту, берегите себя…», - пишут украинцы в комментариях к сообщению, которое сделал Валерий Залужный.

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