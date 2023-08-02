На жаль, є постраждалі, пише Politeka.net з посиланням на Херсонську ОВА.
Згідно з повідомленням, близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу.
«Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники», - йдеться у повідомленні.
На даний момент відомо про двох поранених – у середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.
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«Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки», - повідомили в ОВА.
На щастя, жінка не постраждала, але будівля зазнала пошкоджень.
Додамо, у ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131».
Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).
Українським захисникам вдалося знищити 23 ударних БпЛА. Більшість «шахедів» було знищено на Київщині та Одещині.
«На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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Також повідомлялось, що житлові квартири столиці накрило смертоносним вогнем.
Крім того, Politeka.net писала, що російські окупанти вбили молодого лікаря в Херсоні.