В частности, об этом свидетельствуют новые военные законы Кремля, которые повышают призывной возраст и предельный возраст службы по контракту.

Эти меры, подчеркивают в издании BILD свидетельствует о дальнейшей милитаризации общества.

По оценкам экспертов федерального правительства, Россия может увеличить количество активных солдат до трех миллионов, если того потребует ход войны.

Более того, как сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве, Москва готова продолжать войну еще два-три годы.

«Тогда в российской армии будет больше активных солдат, чем в вооруженных силах Китая. Хотя уровень подготовки многих из этих солдат вряд ли будет очень высоким, существуют и огромные проблемы российских вооруженных сил с их экипировкой», - отмечают журналисты.

В свою очередь издание The New York Times утверждает, что ВСУ перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления.

Как отмечают журналисты, большая часть учений, организованных Западом для украинцев, включала в себя обучение тому, как переходить в наступление, а не оставаться в обороне.

Украинские военные, столкнувшись с укрепленной обороной ВС РФ и минными полями, изменили тактику ведения войны, сосредоточившись на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.

Добавим, тем временем стало известно, что ВСУ добились успехов на поле боя под Угледаром. Продвижение украинских защитников фиксирует DeepState.

Последние новости Украины:

Минувшей ночью враг снова атаковал Киев – стали известны подробности подлого удара.

Также сообщалось, как изменилась ситуация под Бахмутом и что задумал враг.

Напомним также, что ВСУ нашли эффективный способ уничтожать российские корабли.