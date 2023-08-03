Це вже восьма атака баражуючих боєприпасів «Shahed» по Києву, пише Politeka.net з посиланням на КМВА.
«І знов, як вчора - атака масована», - зазначається в повідомленні.
Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
«До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!», - підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.
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Тим часом в Мережі повідомляють, що в Нікополі Дніпропетровської області чути вибухи.
Додамо, що ворог запускає не тільки снаряди і дрони, але й брехливу інформацію.
Так, Генштаб ЗСУ повідомляє, ворог запустив брехню про те, що нібито військові 103 ОБр ТрО ЗСУ стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях. За словами пропагандистів, за останні півроку львівські медики виявили 49 випадків захворювання.
«Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця брехня є частиною російської ІПсО, мета якої – дискредитація бригади та її командування. Подібними фейками ворог намагається деморалізувати особовий склад 103 ОБр ТрО ЗСУ задля зниження мотивації та бойового духу», - йдеться у повідомленні.
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Також повідомлялось, що житлові багатоповерхівки у Києві накрило вогнем.
Крім того, з'явилося попередження про ракетні удари по Києву.