Це вже восьма атака баражуючих боєприпасів «Shahed» по Києву, пише Politeka.net з посиланням на КМВА.

«І знов, як вчора - атака масована», - зазначається в повідомленні.

Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. Попередньо, в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

«До речі, ця остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 годин. Вона стала 820-ою для Києва з початку повномасштабного вторгнення. За кожну з цих тривог ворог обов’язково розплатиться! Вірте в Перемогу!», - підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом в Мережі повідомляють, що в Нікополі Дніпропетровської області чути вибухи.

Додамо, що ворог запускає не тільки снаряди і дрони, але й брехливу інформацію.

Так, Генштаб ЗСУ повідомляє, ворог запустив брехню про те, що нібито військові 103 ОБр ТрО ЗСУ стали джерелом розповсюдження гепатиту В у львівських лікарнях. За словами пропагандистів, за останні півроку львівські медики виявили 49 випадків захворювання.

«Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця брехня є частиною російської ІПсО, мета якої – дискредитація бригади та її командування. Подібними фейками ворог намагається деморалізувати особовий склад 103 ОБр ТрО ЗСУ задля зниження мотивації та бойового духу», - йдеться у повідомленні.

Останні новини України:

Центр Херсона під вогнем - з'ясувалися трагічні наслідки.

Також повідомлялось, що житлові багатоповерхівки у Києві накрило вогнем.

Крім того, з'явилося попередження про ракетні удари по Києву.