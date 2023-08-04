Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил украинский боец, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, воины на Угледарском направлении пошли на штурм по Никольскому. Угледар, подчеркивает "демон", это господствующая высота, поэтому его удалось удержать во время кратного превосходства россиян в живой силе и не дать туда зайти.

«Демон» также сообщил, что сейчас украинское командование хочет выбить российских захватчиков из Никольского и усложнить им жизнь в Павловке и Егоровке.

Но оккупантов там много, поэтому задача эта крайне сложная. "Демон" объясняет, что захватчики рассматривают угледарское направление в качестве обороны Волновахи.

Боец призывает украинцев, когда они смотрят на карту и думают, что «то всего два села», помнить, что выбив врага оттуда, в эти села еще нужно зайти, а это будет не сразу и они будут находиться в серой зоне.

И россияне будут постоянно пытаться вернуться.

«Впрочем, ситуация перспективна для нас. Особый привет 72 бригаде», - отметил «Бахмутский демон».

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что украинские войска успешно отразили атаки окупантов в районах Марьинки и Авдеевки.

Наши военные продолжают наносить огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральной частях Марьинки. На Авдеевском направлении совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике», — сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

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Также сообщалось, что Россия готовится к новой массированной атаке.

Напомним также, что ВСУ загнали оккупантов на Запорожском направлении.