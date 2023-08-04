Так, тільки за минулу добу російські окупанти з артилерії, мінометів, танків, використовуючи КАБ та ракетне озброєння, били по Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

«У с. Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні. По с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав удару керованою авіабомбою, пошкоджено приватний будинок», - розповіли в ОДА.

Внаслідок обстрілу смт Козача Лопань пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди.

А у селі Петропавлівка Куп'янського району після обстрілів сталася масштабна пожежа у будинку, пошкоджено гараж та дві господарчі споруди.

На щастя, постраждалих серед цивільного населення протягом минулої доби не зафіксовано.

Тим часом стало відомо про новий жорстокий обстріл Херсона.

Вночі російські загарбники влучилиу Херсоні в господарську будівлю Патологоанатомічного відділення однієї із лікарень та у будівлю котельні.

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Також повідомлялось про наслідки атаки на Київ.

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