Си Цзиньпин отправит делегацию на переговоры в Саудовскую Аравию, где будет обсуждаться мирный план Украины без участия России. Ситуацию прокомментировал американский политолог Рамиз Юнус на 24-м канале.
"В политическом плане это хорошо. Это уже второе заседание, которое проводится и оно проходит без участия России. Там принимают участие страны, которые голосовали в ООН в поддержку Украины или воздерживались", - заявил эксперт.
Специалист добавил, что это рабочая встреча ключевых представителей этих стран на уровне секретарей СНБО. И там будут решать не только военные вопросы, но и многое другое.
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Также важно, что если первая встреча проходила в Дании, то вторая встреча проходит в Саудовской Аравии. Это страна ближнего востока, которая не имеет отношения к НАТО и Европе. При этом страны ближнего востока всегда были дружественны к России.
Но Саудовская Аравия является стратегическим партнером США и там есть американские военные базы. А недавно президент Украины приезжал в эту страну, чтобы встретился с наследным принцем, который скоро станет руководителем этого государства.
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